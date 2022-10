Ze Szprotawy do Humania, nazywanego po ukraińsku Umań, wyjechał transport darów. Transport szczególny, bo składa się na niego wóz strażacki, wojskowy Honker oraz sprzęt medyczny. – To już czwarty transport, który wysyłamy do tego miasta. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych zaprzyjaźnionych miast – mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.

Dwie lawety ze sprzętem i darami wyruszyły do Lwowa. Jeden z pojazdów prowadzi Sylwester Michalak z OSP w Witkowie.

Uzupełnieniem transportu są wózki medyczne, pieluchy, pampersy, środki opatrunkowe.