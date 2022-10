Incydent, tak nazwał swój pijacki rajd po Krakowie pewien znany aktor. Nie będę używać nazwiska, które i tak wszyscy kojarzą, co jest oczywistą hipokryzją. No ale niech tam. Rzecz bowiem nie jest w samym incydencie, a zatem pojedynczym zdarzeniu jako to przedstawił winowajca, który zaliczył wpadkę tylko dlatego, że potrącił motocyklistę, ale w pewnym raczej powszechnym nawyku. I choć co do powszechności jazdy po pijaku przez owego aktora nie ma wiarygodnych informacji, to z faktu, że tej pijackiej eskapadzie towarzyszyła siedząca obok żona, można wnioskować, że o ile potrącenie było przykrym dla owego aktora incydentem, to jazda po kilku lampkach wina mogła mieć cechy rutyny. I proszę mi nie mówić, że od oceny czynu jest sąd. To zwykłe brednie. Ów aktor sąd wyręczył, przyznając się do winy publicznie, czym każdemu dał prawo do wydania moralnego wyroku. Zaś 0,7 promila co prawda nie jest staniem upojenia, ale kodeksowo kwalifikowane jest jako stan nietrzeźwości.

Aktor ów, ulubieniec opozycji, będący jej mentorem politycznym, wielokrotnie z cesarsko-królewską galicyjską wyższością publicznie źle wyrażał się o Polakach, lokując się na wyimaginowanym Olimpie najwyższej kultury i moralności, skąd pouczał ciemną pisowską Polskę gdzie jest jej miejsce w europejskich salonach, czyli gdzieś w jednym z folwarcznych zabudowań, ale nie wśród elity Europejczyków, takich jak ON.

Facet nie jest wart felietonu. Jednak incydent, w którym uczestniczył przypadkowo, bo przez wystawiony łokieć motocyklisty, skłania do szerszej refleksji. Jedna z nich dotyczy pecha z jakim ma do czynienia opozycja podpierająca się w walce z Polską celebrytami mającymi ponad przeciętną skłonność do alkoholu i jazdy po pijanemu. Wyżej wymieniony aktor jest kolejnym polskim Europejczykiem, który ma poważny konflikt z policyjnym alkomatem. Tu przemawia przez mnie żal. Znajdźcie sobie kochani kogoś niepijącego do wygłaszania moralnych tyrad do tych nieeuropejskich Polaków. Może warto zanim takiego pijaczka wpuścicie do tej swojej telewizji, każcie mu dmuchać w balonik. Sprawdźcie, zanim bałaknie wywiad w mediach, o niskiej kulturze narodu, za który ów pijaczyna się musi wstydzić, czy przedtem nie wypił kilku lampek wina. Tak, z czystej ostrożności procesowej.

Drugą refleksją ta ta, iż zgodnie z metodą indukcyjną, można z dużą dozą pewności przewidzieć, że kolejny celebryta, który będzie Polaków na chama umoralniał w jakimś antypolskim medium, też prędzej czy później okaże się pijaczkiem. Bo z psychologii wynika, że im ktoś ma większy problem z sobą, ze swoim wewnętrznymi demonami, im ma mniejsze poczucie własnej wartości, tym chętniej ulepsza innych. Tym częściej i chętniej mówi w mediach o moralności. Tak jakby zawodowe śpiewanie, granie na gitarze, albo robienie min, dawało szczególny certyfikat do apostolstwa. Alkohol jaki w celebryckim towarzychu jest bardziej popularny jak wśród statystycznych Polaków, tworzy bez wątpienie środowiskowy etos. Jednocześnie pozbawia ostrożności w emanowaniu moralizatorskim tonem na potrzeby partii zarządzanej z Berlina.

Nie pijcie zatem nasi kochani luminarze kultury, a jak już musicie, wracajcie do domu taksówką i broń Boże nie udzielajcie wywiadów w antypolskich mediach. To się potem mści – incydentami.