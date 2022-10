W trzecioligowych derbach siatkarskich po dwugodzinnym spotkaniu AZS UZ przegrał z Aresem Nowa Sól 2:3. Dwa pierwsze sety wygrały nowosolanki do 22 i 16. W trzecim przebudziły się akademiczki i wygrały do 14, a w kolejnym do 22. O zwycięstwie w meczu zadecydował tie-break wygrany przez Ares 15:7.