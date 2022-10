Aldemed SKM Zastal Zielona Góra wygrał we własnej hali z rezerwami WKK Wrocław 88:69 w meczu II ligi koszykarzy. Pierwszą kwartę zielonogórzanie wygrali 18:16. W drugiej prowadzili już 12 punktami, ale przegrali 20:24 i to goście prowadzili do przerwy 40:38. Trzecia kwarta także zakończyła się wygraną WKK 17:16, ale w decydującym starciu Aldemed SKM Zastal zagrał koncertowo i pokonał rywali aż 34:12.

Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli: Jan Góreńczyk 25, Ilian Węgrowski 22 i Tobiasz Dydak 18, a dla gości: Aleksy Walczak 20.