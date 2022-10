W piątek odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZKŻ S.S.A.

Spodziewano się, że pojawi się po nim nowy prezes klubu, ale na razie do tego nie doszło.

Walne dokonało tylko zmian w radzie nadzorczej.

Są w niej teraz właściciel firmy Stalmet – Stanisław Bieńkowski oraz dotychczasowi członkowie zarządu – Wojciech Domagała i Monika Zapotoczna(zrezygnowali z prac w zarządzie), a także Konrad Witrylak z Urzędu Miasta. Zrezygnował z zasiadania w radzie Artur Haładyn z Aeroklubu Ziemii Lubuskiej.

Trwają poszukiwania nowego prezesa, a do czasu jego wyboru na członka zarządu wyznaczony został dotychczasowy prezes spółki – Wojciech Domagała i to on będzie kierował bieżącą działalnością spółki.