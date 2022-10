Niebawem, bo taka jest logika polsko-niemieckiego sporu o reparacje, polska wyborcza publika dowie się, o niemieckim porządku konstytucyjnym. A tam jak wół stoi, że konstytucja powstanie, kiedy Niemcy się zjednoczą. Skoro więc po „zjednoczeniu” Niemiec konstytucja nie powstała, to znaczy, że Niemcy nie są zjednoczone. I tu pojawia się cezura czasowa. Rok 1937, bo rok ten definiuje terytorium niemieckie jakie ma zostać zjednoczone. Tym samym to co my nazywamy Ziemiami Odzyskanymi, Niemcy nazywają Ziemiami Utraconymi. No ale Niemcy zadeklarowały niezmienność granic. Jak z tego dylematu wybrnąć? Rozwiązania są dwa i oba oczywiste, i oba realizowane.

Pierwszym jest federalizacja Europy, a drugim landyzacja Polski. Landyzacji Polski sprzyja chora ustawa samorządowa, dająca samorządom zbyt wiele swobody przy jednoczesnym ich upolitycznieniu. Jest też niebezpieczny dla spójności państwa zapis o mieniu komunalnym. W efekcie samorząd może sprzedać krytyczną infrastrukturę dowolnemu podmiotowi. Tak jak na przykład samorząd gdański sprzedał sieć ciepłowniczą samorządowi z Lipska. Podobnie było zresztą i w Zielonej Górze, kiedy sieć ciepłownicza wraz z elektrociepłownią należała do operatora francuskiego.

Destrukcyjne dla państwa jest też zbytnie usamorządowienie oświaty. Samorząd zatem może realizować w imię wolności własne koncepcje edukacyjne. Afera z podręcznikiem do HiT jest tego jedynie potwierdzeniem. Obszarów decyzyjnych przekazanych do samorządów, a mających strategiczne znaczenia dla spójności państwa jest zresztą znacznie więcej.

Efekt nadmiaru samorządowej wolności jako żywo przypomina Polskę XVII wieczną, w której władza centralna musiała walczyć ze szlachecką oligarchią, z królewiętami. Czymże różni się bowiem Marszałek Elżbieta Polak od Janusza Radziwiłła, który zdradził Polskę dla realizowanie prywatnych korzyści. Czym różni się prezydent Gdańska, albo Poznania, albo Warszawy, od tamtych warchołów, którzy do prowadzili wspaniałe państwo do ruiny. W imię prywaty. To oni owi oligarchowie, wybrali wszak na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, o którym już za jego życia mówiono, że nie ma nic do powiedzenia w 8 językach, którymi biegle władał. Taki współczesny Komorowski, z tym, że ten to nawet po polsku nie mówi z sensem.

Dzisiaj w Polsce zakres decyzji finansowych, wzmocniony środkami z UE, a także liczba lukratywnych stanowisk, jakimi współcześni królewięta dysponują, pozwala jak Radziwiłłom w XVII wieku na destrukcję państwa, które ich żywi. Na kolaborowanie z Niemcami, tak jak to robi Marszałek Elżbieta Anna Polak, która nie potrafi dogadać się z PKP w sprawie kolei, ale świetnie dogaduje się z Niemcami w kwestii realizacji w Lubuskiem zapomnianego planu Stolpe’go.

A nie wiecie? Zapomnieliście? No to przypomnę. Chodzi w nim o to, że Lubuskie ma być zapleczem ekologicznym i demograficznym aglomeracji Berlina. Skansenem przemysłowym, rezerwuarem taniej siły roboczej. Dla, na przykład, mega fabryki Tesli pod Berlinem.

Tak, tak, samorząd lubuski tę strategię na naszych oczach i za wolą wyborców realizuje. Dlatego chwali się w Poczdamie ekologią, a w Warszawie demonstruje przeciwko własnemu rządowi.