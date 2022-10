Dziś poznaliśmy nominacje w konkursie „Melchiory 2022”. To najbardziej prestiżowy konkurs reportażu radiowego w kraju. Wśród nominowanych znalazła się Marzena Wróbel-Szała z Radia Zachód.

Jury nominowało jej audycję „Powrót do korzeni”. To opowieść o wybitnym polskim naukowcu Hilarym Koprowskim.

Fascynowała go wirusologia. Wraz z asystentami odkrył i opracował szczepionkę na polio. Po raz pierwszy została podana 27 lutego 1950 roku, a pierwsze masowe szczepienie miało miejsce w roku 1958 roku w Kongo. W latach 60-tych także w Polsce szalała epidemia dlatego w wielkich beczkach przywiózł do kraju 9 milionów szczepionek. Efekt był natychmiastowy – liczba zachorowań gwałtownie spadła. Koprowski jest też wynalazcą ulepszonej szczepionki na wściekliznę. Pracował także nad szczepionką na stwardnienie rozsiane oraz nowotwory. Przyszłość widział w szczepionkach roślinnych.

Pierwszy raz po wojnie do Polski przyjechał w 1958 roku. W Warszawie w miejscu jego domu wybudowano Pałac Kultury. Odwiedził też Celestynów w którym Koprowscy mieli zabytkowy piękny dworek zwany Kuprówką. Niestety w latach 50-tych władze komunistyczne upaństwowiły majątek. Chciał, by było to miejsce spotkań naukowców i służyło lokalnej społeczności. Zawiązano nawet Stowarzyszenie Koprówka i Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne. Niestety pomimo wielu obietnic i wysiłku osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, dom został zburzony.

W 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, w 2007 roku Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Po upływie kolejnej dekady, z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa SGGW w Warszawie, prezydent Lech Kaczyński przyjął go na specjalnej audiencji podkreślając zasługi dla Polski i świata.