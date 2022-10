Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń 89-72 i tym samym w czwartej kolejce Energa Basket Ligi zgarnęli pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Spotkanie przez większą część pierwszej połowy wyrównane, po dziesięciu minutach było 24-22 dla Zastalu. Niewiele zmieniło się do 16 minuty. Wówczas zielonogórzanie zaliczyli serię osiemnastu punktów, a ich prowadzenie zwiększyło się z 35-33 do 55-33 i ten wynik zakończył pierwszą połowę, a także zabezpieczył gości w trudnych momentach.

W 25 minucie zaczęli rozkręcać się koszykarze z Torunia, którzy szybko zmniejszyli stratę do 18 punktów. Zastal odpowiedział jeszcze jednym zrywem punktowym, ale w końcówce trzeciej kwarty lepiej wyglądali torunianie, którzy schodzili z parkietu przegrywając przed ostatnią partią 15 punktami. Była to jednak przewaga na tyle wysoka, że zielonogórzanie bez większych dowieźli ją do końca. A w ostatnich minutach na parkiecie pojawili się również rezerwowi. Ostatecznie Zastal wygrał 89-72 i zgarnął pierwsze punkty w sezonie