Istnieje powszechne przekonanie, że edukacja to wstęp do mądrości. Generalnie ten popularny pogląd, gorliwie wszak lansowany przez państwo, właśnie z tej racji, wymaga odrzucenia automatycznej jego akceptacji. Co prawda jestem państwowcem, ale z zastrzeżeniem, że nie jest to państwo totalitarne. Totalitaryzm, czyli przymus poprzedzony propagowaniem haseł, że działa on w moim interesie, w oczywisty sposób odnosi się do sfery edukacyjnej. To, że istnieje w Polsce przymus szkolny, a w ramach tego przymusu w zasadzie jeden obowiązujący program, pachnie mi właśnie takim totalitaryzmem. Przynajmniej edukacyjnym. Zatem słuszne wydaje się podejrzenie o nieprawdziwości tezy, że edukacja pomaga w dochodzeniu do mądrości.

Włoski komunista Spinelli swego czasu odkrył, że prości robotnicy odporni są na komunistyczną agitację, czym zawiedli rewolucjonistami wojujących pod marksistowskimi sztandarami. Rewolucja komunistyczna na Zachodzie załamała się właśnie z powodu braku poparcia klasy robotniczej. W związku z tym Spinelli zweryfikował Marksa i wymyślił „marsz przez instytucje”, czyli uznał, że na nosicieli rewolucji komunistycznej znacznie bardziej nadają się intelektualiści. I jako się rzekło, zaczęli komunizm upowszechniać na uniwersytetach. Ale nie od razu w całości, ale po trochu, stopniowo, niewinnie. Zaczęli do manipulacji semantyką. Inteligent bowiem lubi semantyczne niuanse, poszerzanie i zmienianie znaczeń. Przykładem tego nie będzie znalezione niedawno w internecie hasło „bezpieczna aborcja”. Po pierwsze aborcja, a nie skrobanka, skrobanka, a nie zabicie płodu, płodu a nie dziecka. Semantyczny ciąg pełen jakże subtelnych zróżnicowań. A na koniec aby intelektualiście umilić moralne dylematy, dodatek – „bezpieczna”. Prosty człowiek widzi zabicie nienarodzonego dziecka, inteligent bezpieczną, bo wykonaną przez lekarza, aborcję. Lekarz co prawda przysięga, że „po pierwsze nie szkodzić”, ale kiedy uzna, że ciąża zagraża, to już wyrzutów sumienia nie ma. No i gwarantuje bezpieczeństwo matce, zabijając jej dziecko. No, ale tak mówią niewykształcone prymitywy, które nie ogarniają umysłowo, że chodzi o zabieg medyczny i to bezpieczny. W imię wolności zresztą.

Prosty człowiek dosyć łatwo pojmuje manipulację. Inteligent kocha się w semantycznych miazmatach, bo tym może się od prymitywa różnić. I tego się uchwycił Spinelli w swojej koncepcji wykorzystania inteligencji do wprowadzenia w świecie komunizmu. Korzystając z prostej logiki doszedł do wniosku, że najłatwiej robić wodę z mózgu tym najbardziej wykształconym. Stąd krok do uznania, że najlepszymi nosicielami idei komunistycznych są profesorowie. Tym bardziej, że taki zarażony komunizmem nowego typu profesor jako nosiciel ma znacznie większy promień rażenia jak zwykły magister, a tym samym skuteczniej infekuje neokomunizmem otoczenie.

Wszystko zatem logicznie się spina. Postęp komunizmu trwa, a walka z nacjonalizmem, katolicyzmem, rodziną, tradycyjnymi wartościami nasila się. No bo profesorowie tylko gadają, ale rewolucji sami nie zrobią. Nie chcą brudzić sobie rąk. Potrzebują mas. Najlepiej ciemnych. No i… tak to leci.