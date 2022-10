Dziś o tym, jak uzyskać dofinansowanie dla swojej firmy zlokalizowanej na terenie wiejskim? Jeśli chcesz prowadzić działalność na wsi skorzystaj z Programu „Leader”. W ramach programu można uzyskać nawet 500 tys. złotych dofinansowania biznesu na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Kto może dostać dofinansowanie, jakie niesie Program „Leader”.

____________________________________________________________

Forum Rolnika to audycja skierowana do polskich rolników. Aktualności dla rolników, informacje związane z polityką rolną, ale co najważniejsze informacje o tym skąd wziąć pieniądze na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych.

W audycji informacje o działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej audycji z cyklu „Forum Rolnika” znaleźć można na tej stronie.