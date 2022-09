Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak, której honoru broni warszawska kancelaria, należy bez wątpienia do osób wybitnych. Jej liczne osiągnięcia wykraczają poza skalę. Bez jej twórczego wkładu województwo lubuskie rozwijało by się dynamicznie, a tak grzęźnie w dolnej strefie stanów statystycznie beznadziejnych. A to wszystko dzięki gorliwie przez nią realizowanej niemieckiej koncepcji samorządowej landyzacji, sprowadzającej się do kompulsywnej walki z rządem.

Do sukcesów eskapady do Dubaju w postaci kontraktów na skrzynki do cygar i eleganckich smyczy dla piesków, doszedł ostatnio, tak się Urząd Marszałkowski chwali, wielki sukces lubuskiej projektantki fatałaszków, robiącej podobno karierę na salonach modowych świata. Jestem pewien, że równie wstrząsających osiągnięć można się spodziewać po wizycie Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak na astronautycznej wystawie w Paryżu, gdzie prezentowano lubuskie zasługi dla podboju kosmosu, a zdjęcie Jej Wysokości na tle wieży Eifla jest zapowiedzią gigantycznego wkładu lubuskiej myśli technicznej w nieziemskie rejony.

Tymczasem nie ma węgla, ludność lubuska po lasach zbiera chrust i z powodu drożyzny dożywiać się musi grzybnym zbieractwem. Lubuskim szkołom grozi cieplny lockdown, bo zimą spodziewane jest zamarzniecie kaloryferów. W Lubuskiem Urzędzie Marszałkowski planiści szykują przetarg na dostawę ciepłych kalesonów, aby urzędnikom zapewnić niezbędny do pracy cieplny komfort. O panice jaka w obawie przez srogą zimą ogarnęła biedne, bo okradzione przez rząd samorządy, nie wspomnę. A wszystko to na głowie biednej Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak, która niczym falochron stawia czoło piętrzącym się, jak morskie bałwany, problemom.

Podziwiam i szanuję. I dlatego nieśmiało pytam, czy Szanowna Pani Marszałek ma gdzieś w głowie, gdzieś tam na szarym końcu, w ogarniętych wiecznymi ciemnościami zakamarkach rozumu, taką myśl jak „samowystarczalność energetyczna”. Pytam z troski o psychiczny stan Pani Marszałek, która uderzeniom rzeczywistości i wrednej sejmikowej opozycji będzie musiała dać odpór i tłumaczyć dlaczego Lubuszanom zimno i drogo. Bo gdyby kwestia energetycznego bezpieczeństwa Lubuszan była troską lubuskich władz, to może dałoby się uniknąć przyszłej hejterskiej antyrządowej jatki. Ja wiem, że łatwiej organizować kosmiczne wyprawy jak zając się lubuską energetyką i staraniami o to, aby Lubuskie było energetycznie samowystarczalne i aby nie musiało być zależne od elektrowni w Turowie, którą zresztą macierzysta partia chce zamknąć, aby zrobić dobrze Niemcom, ani od elektrowni Dolna Odra, którą Pani Marszałek chce zlikwidować aby utworzyć tam rezerwat ekologiczny. Także dla niemieckiej korzyści.

Tu chciałbym podziękować radnym z Platformy Obywatelskiej, którzy z troską o bezpieczeństwo energetyczne całkiem słusznie zaatakowali podczas sesji Rady Miasta Prezydenta Janusza Kubickiego, oczekując, że jako gospodarz samorządowy coś w tej kwestii zrobi. Mam nadzieję, że owi dzielni radni natchną równie dynamicznie troską o energetyczne bezpieczeństwo Lubuszan Panią Marszałek. Wszak należą to tej samej co ona partii. Mam bowiem przekonanie, że zabierają w tej sprawie głos z troski a nie z potrzeby dokuczenia Januszowi Kubickiemu.