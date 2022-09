Maratonowi związanemu z uroczystościami pogrzebowymi królowej imperium, którego zbrodnie nigdy nie zostały zbilansowane, towarzyszyło nieznośne polskie ciamkanie. Ciamkanie wypływało z zachwytu nad zaletami królowej, zachwytami nad ceremoniałem, zachwytami, zachwytami, zachwytami. Nieznośne bo bez żenady wydobywali je z siebie zwolennicy obrzydzania wszystkiego co polskie. Lokujący polską tradycję, polskie obyczaje, polską historię, o ile nie w zakrystii drewnianego kościółka, we wsi w której chore dzieci wkładano do chlebowego pieca, to w trzecim lub czwartym świecie. Ludzie dla których Polska to obciach i którzy wstydzą się bycia Polakami, a wszystko co polskie śmierdzi im katolickim zaściankiem.

Ta asymetria w stosunku do własnej historii w kontekście tradycji jednego z najbardziej zbrodniczych imperiów świata współczesnego, tak bardzo wyśmiewana przez wielkich polskiej literatury, rozgrywała się na naszych oczach. On -line. Ci ludzie im bardziej zachwycali się Great Britain, tym bardziej onegdaj lżyli polski rząd. Im bardziej w nich kwitł zachwyt nad brytyjską monarchią, operetkową dosyć zresztą, tym bardziej ujadali na przekop mierzei, który właśnie otwarto. Dwa równoległe wydarzenia. Otwarcie przekopu i pogrzeb królowej. Tu zachwyt na państwem, z którego doprawdy trudno brać przykład, państwem, wyjątkowo wiarołomnym. Państwem, któremu po części zawdzięczamy sowiecką niewolę. A z drugiej prześmiewcze komentarze, kpiny z państwa własnego. Państwa, które robi wielki wysiłek, aby dołączyć do poziomu europejskiego, bez uciekania się do zbrodni na innym narodzie. Państwa wydobywającego się ciężką pracą nas wszystkich z zacofania spowodowanego kaprysem także brytyjskiej monarchii. Bo przecież trudy dnia codziennego, jakie są naszym udziałem, to skutek niezasłużonej przez nas pozycji geopolitycznej wyznaczonej nam w Jałcie.

A jednak legion fajnopolaków, dla których ów, nasz wspólny wysiłek jest pożywką do żarcików, hejtu, poniżania tych polityków, którzy może nie robią wszystkiego najlepiej, ale starają się uczynić Polskę krajem bogatszym i bezpieczniejszym. Wbrew wojnie na Ukrainie, wbrew sankcjom nałożonym na Polskę przez Unię Europejską, wbrew niemieckiej polskojęzycznej propagandzie, wbrew proniemieckiej polskiej opozycji, wbrew nauczycielom, wbrew sędziom, wbrew tefauenowym celebrytom … i tak dalej i tak dalej.

Nie mam nic do Elżbiety II. To jedyna monarchia, która jest tak naprawdę szanowana przez podły do bólu świat neoliberalnych wartości. Świat pogardzający tradycją, wartościami będącymi fundamentem cywilizacji Zachodu. Świat dla którego Polska z jej tradycją i jej historią jest ostatnią wyspą tradycji i wartości prawdziwej Europy. Między innymi tej Europy o jakiej marzył Schumann jeden z ojców UE.

Ale nie to mnie boli, że Zachód postanowił schamieć i sprymitywnieć, poddać się islamowi, ale to mnie boli, że ludzie udający polską elitę intelektualną, wyciamkują w mediach swoje kompleksy wynikające z braku szacunku do własnej tradycji. Pogardzają swoją kulturą, historią i tożsamością, a ciamkają na widok cudzej. Tej, która nimi fajnopolakami w gruncie rzeczy pogardza.