Długą listę zarzutów usłyszał 21-latek z Gorzowa Wlkp., którego po pościgu zatrzymali policjanci ze Świebodzina. Kierowany przez niego bus pochodził z kradzieży. Wartość pojazdu oszacowano na 200 tys. zł – poinformował w środę Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

„Za paserstwo i niezatrzymanie się do kontroli młodemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia, a za posiadanie narkotyków do trzech. 21-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wyjaśnił, że trudna sytuacja życiowa zmusiła go do skorzystania z okazji” – powiedział Ruciński.

Od mężczyzny została także pobrana krew, by stwierdzić, czy prowadził pod wpływem narkotyków, gdyż podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim amfetaminę i marihuanę. Jeśli okaże się, że kierował po ich zażyciu lista zarzutów zostanie poszerzona i o te przestępstwo.

Do ujęcia podejrzanego i odzyskania skradzionego pojazdu doszło w ubiegłym tygodniu. 7 września policjanci ze Świebodzina otrzymali sygnał, że w kierunku tego miasta jedzie dostawczy fiat ducato, który został skradziony na terenie Niemiec.

Po namierzeniu pojazdu kryminalni skontaktowali się z patrolem interwencyjnym, który poruszał się oznakowanym radiowozem i podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli. Na widok sygnałów młody człowiek rozpoczął ucieczkę. Nie potrafiąc uciec pojazdem, zatrzymał się i próbował zbiec pieszo, ale bezskutecznie.

„Zatrzymany przez policjantów przyznał się, że ucieka, ponieważ auto, którym jedzie jest kradzione. Tłumaczył, że on miał zarobić na dostarczeniu go we wskazane miejsce. Na pojazd założone zostały fałszywe tablice rejestracyjne” – dodał Ruciński.