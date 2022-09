Hejt z jakim spotkała się książka Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu zwanego w skrócie HiT, nasuwa myślącym poza stereotypem, dosyć ciekawe pytania. Rzecz jasna nie sposób ich wszystkich zaprezentować w rzeczy tak ułomnej jak felieton. Zatem podsunę uwadze czytelników kilka.

Pierwsze z nich to pytanie o sens pisania podręczników w ogóle? Komu i dlaczego są one w nauce niezbędne. Moim zdanie nie są niezbędne, ale mimo to są ku temu dwa powody. Pierwszy to standaryzacja wiedzy. Oczywiście kryjąca się za szlachetnymi powodami, które zostawmy na boku. Standaryzacja ta potrzebna jest nie tyle uczniom, co nauczycielom. Standaryzacja wiedzy ułatwia bowiem jej sprawdzanie. I właśnie ułatwienie sprawdzania to drugi powód. Oba sprowadzają się zatem do wygody systemu edukacji i z dobrem ucznia niewiele mają wspólnego.

W systemie nie chodzi bowiem o dostarczenie uczniowi wiedzy, na przykład historycznej, ale standaryzowanego zestawu informacji. Stopień przyswojenia owego zestawu dokonuje się za pomocą oceny. Suma ocen prowadzi do certyfikowania ludzi. Na wykształconych i niewykształconych. System zatem nie dosyć, że prowadzi do zabijania indywidualności, pasji, talentu, to dokonuje podziału ludzi na tych co mają certyfikat i na tych którzy go nie mają. Wiedza w tym systemie nie jest, jak się mówi aż tak istotna. Zbędne zatem jest rozumienie treści, ważne jest wyrecytowanie tego co w podręczniku. Może system nie ma takiej intencji, ale taki ma skutek.

Książka Wojciecha Roszkowskiego w tym rozumieniu podręcznikiem nie jest. Daleka od standaryzowanego obiektywizmu prezentuje bardzo osobisty punkt wiedzenia na wydarzenia historyczne. Miesza suche fakty z komentarzem i osobistymi poglądami autora. Prezentuje fotografie nie zawsze ilustrujące treści zawarte w tekście, ale dopełniające myśli autora. Często jako komentarz obrazem, do refleksji lokowanej między wierszami. Tym samym prowokuje do dyskusji, prezentacji odmiennego punktu wiedzenia, a zatem wprowadza w proces edukacyjny dyskurs o historii. Prowokuje do sporu, do otwierania historycznych wątków niezawartych w książce. Jednocześnie z powodu pokazania powiązań pomiędzy wydarzeniami, tak w czasie jak i przestrzeni, uruchamia w czytającym, czyli także w uczniu, własną refleksję wynikającą w osobistego doświadczenia, zasłyszanych lub przeczytanych przekazów.

Zrozumiały zatem jest opór części środowiska nauczycielskiego. Bo praca z tą książka jako podręcznikiem nie będzie łatwa. Zbyt wiele wątków i płaszczyzn, jak dla nauczyciela wyrobnika, mającego zbyt małą historyczną erudycję. Dla nauczyciela o mentalności urzędnika to bariera nie do przebycia. Dla nauczyciela pasjonata, to wspaniałe pole do rozwijania w uczniach historycznej ciekawości. Pokazywania czym jest historyczna prawda, czym historyczna propaganda, a czym historyczna mitologia.

A na koniec pytanie zasadnicze, czy podręcznik powinien być obiektywny i wolny od pedagogicznej intencji? Moim zdaniem nie, bo kategorie dobra i zła muszą być w nim jasno wyłożone.