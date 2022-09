Pojawiła się szansa na porozumienie właściciela fabryki obuwia w Lubsku ze strajkującymi pracownikami. Trwa kolejna tura negocjacji.

Jak dowiedział się nasz reporter właściciel wycofał się z wczorajszej decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy liderki strajku. Związkowcy odebrali to jako pozytywy sygnał do dalszych rozmów.

Obecnie trwa kolejne spotkanie. Z naszych informacji wynika, że rozmowy dotyczą teraz podwyżek płac. To główna oś sporu protestujących z właścicielem fabryki i powód trwającego od wiosny protestu. Właściciel co prawda jakiś czas temu zgodził się na podwyżki. Nie było jednak decyzji kiedy wejdą one w życie.

Obecnie ma on proponować termin październikowy. Protestujący chcą, by wyższe stawki obowiązywały z mocą od lipca.