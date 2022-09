Polski Czerwony Krzyż przygotował 70 tysięcy wyprawek dla uczniów, które przekazuje potrzebującym wraz z nowym rokiem szkolnym.

PCK od 20 lat prowadzi akcję „Wyprawka dla żaka”, ale w tym roku ma ona wyjątkowo dużą skalę, ponieważ wyprawki przekazywane są nie tylko dla potrzebujących dzieci z polskich rodzin, ale także dla dzieci z Ukrainy.

Członek Zarządu Głównego PCK Michał Mikołajczyk powiedział, że liczba wyprawek wzrosła kilkunastokrotnie i jest to nieporównywalne z poprzednimi latami, gdzie wyprawek było po kilka tysięcy. Michał Mikołajczyk dodaje, że każda wyprawka zawiera najpotrzebniejsze rzeczy:

„Plecak, wyposażony piórnik, przybory plastyczne, zeszyty, maskotka na szczęście, czyli to, co potrzeba każdemu uczniowi. I co może nie każdemu rodzicowi spędza sen z powiek, ale co jest wyzwaniem, także finansowym”

– dodał Michał Mikołajczyk.

Według informacji przekazanych przez PCK – 60 – 70 procent wyprawek otrzymają dzieci z Ukrainy, które rozpoczynają naukę w Polsce.

Dyrektor Mazowieckiego oddziału PCK Honorata Krzywoń dodała, że potrzebujących jest coraz więcej:

„To wsparcie tym bardziej rzeczowe, które zapewniamy jest potrzebne. Tak dużo czasami się nawarstwia – czy brak mieszkania, czy brak możliwości dokonania opłaty za mieszkanie, czy – tak jak teraz – rozpoczynająca się szkoła, to tylko pogłębia te potrzeby i pojawiają się kolejne potrzeby”

– dodał Honorata Krzywoń.

Wyprawki będą rozdawane przez oddziały PCK do końca września we współpracy ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz samorządami. Łączna wartość wyprawek to prawie 8 i pół miliona złotych.