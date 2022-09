Zielona Góra świętuje, właśnie obchodzi jubileusz 800- lecia powstania i 700- lecia nadania praw miejskich. Winobranie gromadzi wielu mieszkańców i gości nie tylko z Polski. Wszyscy chcą się bawić, spróbować miejscowego wina, poczuć moc tradycji. Od pewnego czasu część z nich wiedziona ciekawością miejsca zgłębia tajniki historii, próbując dowiedzieć się czegoś więcej o dawnych mieszkańcach Winnego Grodu.

Archeolog, kolekcjoner i pasjonat historii Zielonej Góry dr Bartłomiej Gruszka wspierany przez regionalną Fundację Tłocznia, której jest założycielem, Fundację Archeologiczną, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej wydał w ubiegłym roku książkę o atelier fotograficznych, które tu kiedyś działały. To nie tylko album ze starymi zdjęciami. To ukazanie mieszkańców miasta w różnych jego zakątkach i okolicznościach ich życia. Większość zaprezentowanych w książce fotografii pochodzi z kolekcji autora. Bohater reportażu tu się urodził , a ciekawość miejsca sięga lat dziecięcych. Chce połączyć to co współczesne z świadectwem czasów minionych, aby poczuć się w pełni mieszkańcem tych stron.

Spotkaliśmy się w miejscu niezwykłym – jednej z wielu nieznanych szerzej współczesnym mieszkańcom miasta Zielonej Góry winiarskiej piwnic, która wcinając się w zbocze góry, zaskakuje rozmiarami i ciekawi historią. Od naszego spotkania w ubiegłym roku minęło już trochę czasu, więc po emisji porozmawiamy z bohaterem audycji o jego najnowszych pomysłach i projektach.

Z prywatnego archiwum Bartłomieja Gruszki.