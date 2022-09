Zielona Góra właśnie obchodzi jubileusz 800- lecia powstania i 700- lecia nadania praw miejskich. Całe miasto świętuje. Na trzech scenach odbywają się koncerty, winiarze prezentują własne produkty i zapraszają na winnice. Goście przyjechali całej Polski i zagranicy.

Świętowaniu towarzyszą także merytorycznie projekty dotyczące popularyzacji historii miasta i tradycji z nim związanych. Współcześni mieszkańcy zaglądają za kurtynę czasów minionych. Czy przemierzając ulice miasta, w drodze do: pracy, szkoły, na zakupy co dzień myślimy o dawnych jego mieszkańcach? Chyba nie. Ale okrągły jubileusz to już zupełnie co innego, święto zobowiązuje. Nie bez powodu więc sporo ostatnio w naszych reportażowych cyklach tematów związanych z historią Zielonej Góry.

Tym razem opowiemy historię mało znanego dziś architekta, który tworzył i w dużej mierze realizował plany urbanistyczne miasta na przełomie XIX i XX wieku. To podstawa rozwoju współczesnej Zielonej Góry, jej fundament. Pomoże nam w tym Aleksandra Mrówka Łobodzińska, która razem z Robertem Dziubą napisali książkę o pierwszym architekcie Grunbergu Albercie Severinie. Budynki, które zbudował stoją do dziś. Ruszamy więc na niezwykłą wycieczkę po dawnej i współczesnej Zielonej Górze.

Zdjęcia: Robert Dziuba, MZL, tytułowe Izabela Korniluk.