Wkrótce przedszkolaki w Szczańcu mogą mieć problem z dotarciem do placówki. Polskie Linie Kolejowe zażądały zwrotu działki, na której kilkadziesiąt lat temu powstała droga do przedszkola. – Kolejarze chcą zwrotu działki, ale nie wiadomo po co im jest potrzebna, a sprzedać jej nie chcą. Dla nas to sprawa absolutnie priorytetowa, a PLK zdaje się nie rozumieć zamieszania, które wywołuje – mówi Krzysztof Neryng, wójt Szczańca.

Krzysztof Neryg zastanawia się dlaczego do tej pory 15 metrów drogi nie stanowiło zagrożenia dla ruchu kolejowego. Wójt zapowiada, że będzie monitował wszystkie instytucje, by sprawę rozwiązać z korzyścią dla lokalnej społeczności.