Do drugiego etapu programu Kolej+ w województwie lubuskim zakwalifikowany został tylko odcinek linii 275 Lubsko – Bieniów. Samorządy z północy regionu liczyły, że na liście przeznaczonych do reaktywacji znajdzie się również linia 363 Skwierzyna – Międzychód. Niestety, ten wniosek znalazł się tylko na liście rezerwowej. Nadal aktywnie o realizację inwestycji zabiega gmina Przytoczna. – To, że nasz projekt jest na liście rezerwowej to nie tragedia. Z pewnością któryś projekt, mimo akceptacji trafi na przeszkody, które pozwolą naszemu wnioskowi wskoczyć na listę główną – przekonuje Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Celem programu Kolej+ jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miejscowościami o populacji powyżej 10 tysięcy mieszkańców, z których nie można dojechać do miast wojewódzkich albo takich, które dostęp mają, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.