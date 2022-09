Premiery w ty tygodniu niesamowite, przed nami nowe hity – grup Loka, Zakopower, Helucze i Wiktora Dyduły, Rag z Oceanem Wisdomem i niecodziennego duetu Eltona z Britney!

LOKA Na Czas

Zespół Loka zadebiutował w 2012 roku. Hitem 'Prawdziwe Powietrze’ wdarł się na listy przebojów i podbił serca wszystkich Polaków. W kolejnych latach zespół wydawał następne niezapomniane utwory, takie jak: 'Widziałem Ciebie’, 'Oczy Miasta’, 'D.N.A.’, 'Na Przekór’, 'Tańczę Sam’ czy 'Atom Miłości’.

W tym roku obchodzą swoje 10-lecie. Wejście w kolejną dekadę zwiastuje odświeżony wizerunek członków zespołu, skupienie siły twórczej nie tylko na radio i telewizji, a przede wszystkim w mediach społecznościowych i Internecie.

Rok 2022 to dla zespołu czas nowości oraz premier. Ich najnowszy singiel 'Na Czas’ to energetyczny utwór, zainspirowany letnim brzmieniem w rytmie reggeaton, który rozbuja nie jedną imprezę. Każdy, kto usłyszy ten numer – od razu zapamięta jego refren.

Singiel Na Czas jest także wstępem do nowego albumu zespołu, który ujrzy światło dzienne w 2023 roku.

ZAKOPOWER Chwila

Ta zdecydowanie nietypowa piosenka w repertuarze zespołu, w której skrzypce ustąpiły miejsca gitarom i syntezatorom, jest już drugim utworem zapowiadający nowy album. Premiera wyczekiwanego krążka przewidziana jest na jesień tego roku.

Zespół Zakopower, na którego czele stoi Sebastian Karpiel-Bułecka, zadebiutował w 2005 roku i na swoim koncie ma liczne sukcesy – występy na światowych festiwalach, kilka nagród Fryderyk czy wszystkim znany przebój 'Boso’. 7 lat temu ukazał się ich ostatni, studyjny album 'Drugie Pół’, a już tej jesieni Zakopower powróci z zupełnie nowym materiałem. Do sieci trafił właśnie utwór 'Chwila’ – drugi po 'Widzialne i Niewidzialne’ singiel z nadchodzącego krążka.

’Chwila’ to nietypowy dla zespołu Zakopower utwór, w którym skrzypce ustąpiły miejsca gitarom i syntezatorom. Za produkcję odpowiedzialny jest Kuba Galiński, współpracujący m.in. z Sanah, Dawidem Podsiadło czy Anią Dąbrowską. Wybrzmiewające w tekście słowa “trwaj chwilo, trwaj” symbolicznie odnoszą się do zakończenia tegorocznych wakacji.

HELUCZE; WIKTOR DYDUŁA Róża Bez Kolca

Helucze i Wiktor Dyduła już dziś tęsknią za słonecznymi promieniami i piękną pogodą.

Tego jaką energię niesie za sobą 'Róża Bez Kolca’ jednym słowem opisać się nie da. Helucze wraz z Wiktorem Dydułą w najnowszym numerze opowiadają o potrzebie kontaktu z przyrodą i przypominają, że czasami warto docenić nawet 'burzową chmurę’.

– Utwór powstał na początku wiosny, w momencie gdy zorientowałem się jak bardzo moja 'wena’ jest zależna od pogody. Miałem gotowy podkład, natomiast zupełnie nie byłem w stanie przelać moich emocji na papier. Po kilku tygodniach zmagania się z blokadą twórczą, która zeszła się w czasie z brzydką pogodą, przyszły słoneczne dni, które dały mi iskrę do napisania utworu. Stąd właśnie 'potrzebuję słońca’. Był to bodziec, który odblokował mnie i skłonił do napisania o szeroko pojętej 'jesiennej depresji’ – powiedział krakowski muzyk o produkcji swojego najnowszego singla.

Helucze, czyli Krzysztof Junak, to 25-letni wokalista i producent muzyczny. Jest multiinstrumentalistą, jednak jak sam zaznacza, nie do końca wie w jaki sposób grać na każdym z instrumentów, które znajdują się w jego kolekcji. Są one jednak konieczne, by odnaleźć idealne dźwięki mogące dopełnić produkcje artysty. Helucze po dołączeniu do wytwórni Island Records Polska wydał dwa wakacyjne single: 'O Twych Nogach’ oraz 'Rozsiewa Zioła Maj’. W najnowszym numerze do Krzyśka dołączył Wiktor Dyduła, kaszubski muzyk znany słuchaczom z takich radiowych hitów jak 'Dobrze Wiesz, że Tęsknię’ czy 'Koło Fortuny’. Jego muzykę charakteryzują osobiste teksty i towarzysząca mu w produkcji muzyki gitara.

RAG’N’BONE MAN; OCEAN WISDOM Circles

Po entuzjastycznym 2021 roku, w którym ukazał się jego chwalony przez krytyków drugi album 'Life By Misadventure’, i obszernym tegorocznym cyklu festiwalowym, Rory Graham (aka Rag’n’Bone Man) prezentuje zaskakujący nowy utwór 'Circles’ z udziałem angielskiego rapera Oceana Wisdoma.

Odkąd Rory i Ocean się poznali, obaj zrobili duże kroki w karierze. Charakterystyczny styl Oceana przyciągnął uwagę dzięki jego szybkiemu rapowaniu w utworze 'Walkin’ z 2014 roku, a także jego współpracy z Dizzee Rascalem w jego utworze 'Revvin’ z 2018 roku.

– Ocean i ja znamy się od dawna, jeszcze z Brighton. Początkowo byliśmy połączeni przez Rum Committee i oboje wydawaliśmy muzykę w High Focus Records. Uważnie obserwowałem jego karierę i stał się prawdziwą potęgą. Dobrze jest w końcu nagrać razem piosenkę – to było nieuniknione!

Po zakończeniu w zeszłym roku obszernej, wyprzedanej trasy po Wielkiej Brytanii i Irlandii, Rag’n’Bone Man spędził większość 2022 roku na letniej trasie po Europie. Podczas koncertów Rory dokładnie przetestował 'Circles’, co czyni go niezwykle oczekiwanym utworem lata. W ten weekend Rag’n’Bone Man da ostatnie występy na brytyjskich festiwalach. W listopadzie powróci na europejską trasę.

ELTON JOHN; BRITNEY SPEARS Hold Me Closer

’Hold Me Closer’ to pierwsze w historii spotkanie dwóch najbardziej kultowych artystów wszech czasów. Para zasiała nasiona współpracy w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy spotkali się na 22. dorocznej imprezie poświęconej rozdaniu nagród fundacji Eltona Johna ds. walki z AIDS. Następnie w 2015 roku Britney wyraziła na Twitterze swoją miłość do klasyka 'Tiny Dancer’ (1971), co zapoczątkowało pomysł współpracy z Eltonem. Po usłyszeniu pierwszego fragmentu singla na początku tego lata, Elton wiedział, że natychmiast rozpoznawalny wokal Britney będzie idealnym akcentem, który ożywi piosenkę. Odezwał się do niej, Britney natychmiast powiedziała „tak”, a rezultat, 'Hold Me Closer’, zapowiada się na piosenkę lata! Wydawnictwo jest także pierwszą nową muzyką Britney Spears od 2016 roku.

– Jestem absolutnie podekscytowany, że mogłem pracować z Britney Spears — mówi Elton John. — Ona naprawdę jest ikoną, jedną z największych gwiazd popu wszech czasów i brzmi niesamowicie w tym utworze. Kocham ją mocno i jestem zachwycony tym, co wspólnie stworzyliśmy.

Britney Spears komentuje: — Byłam zaszczycona, gdy niesamowity Sir Elton John poprosił mnie o dołączenie do niego w jednej z jego najbardziej kultowych piosenek. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że fani mogą ją usłyszeć! Dziękuję za zaproszenie, Elton! Jestem wdzięczna, że miałam możliwość pracować z tobą i twoim legendarnym umysłem.

