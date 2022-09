Gmina Zbąszynek wybuduje kolejny zbiornik na wodę. Nie chodzi jednak o wodę pitną, ale burzową. Ma to zapobiec zalewaniu części miasta po intensywnych opadach. – To zjawisko występuje głównie w pobliżu tzw. wiaduktów kosieczyńskich, czyli przy wjeździe do miasta – mówi Wisław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Prace w Zbąszynku na skrzyżowaniu Długiej i Sportowej już się rozpoczynają.