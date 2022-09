Jak się dziś okazało szczyt nie jest aż tak nieosiągalny. Mamy aż 4 pechowców, poza kolejką Feel, Stan Zapalny, Anieli i Ava Max, najlepiej zadebiutowała Sophie And The Giants, najniżej Liber i InoRos!

40. CAMILA CABELLO; ED SHEERAN Bam Bam

39. PANIC! AT THE DISCO Viva Las Vengeance

38. LIBER; INOROS Wolny Dzień

37. DAWID KWIATKOWSKI Co Z Nami Będzie

36. BEATA KOZIDRAK Frajer

35. RICHARD MARX Same Heartbreak Different Day

34. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jeśli Tylko Teraz

33. KAŚKA SOCHACKA Spaleni Słońcem

32. PATRYCJA MARKOWSKA; ROBERT GAWLIŃSKI Aż Do Rana

31. SAM RYDER Somebody

30. SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

29. SOPHIE AND THE GIANTS We Own The Night

28. MATEUSZ ZIÓŁKO Vis-à-Vis

27. MICHAEL PATRICK KELLY; REA GARVEY Best Bad Friend

26. NATALIA SZROEDER; DARIA ZAWIAŁOW Czyj Sen Dziś Śnisz

25. DAWID PODSIADŁO Post

24. WILKI Podzielony Świat

23. JOHN LEGEND; SAWEETIE All She Wanna Do

22. SOFI TUKKER Summer In New York

21. C. HARRIS; J. TIMBERLAKE; HALSEY; PHARRELL Stay With Me

20. KOMODO; ROXIE Alone

19. CARLY RAE JEPSEN Beach House

18. HRVY I Wish I Could Hate You

17. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Jest Nas Więcej

16. MANESKIN Supermodel

15. MARGARET Niespokojne Morze

14. PIOTR ZIOŁA Błysk

13. DUNCAN LAURENCE Electric Life

12. KAMIL BEDNAREK Z Życia Jak Najwięcej

11. ELLIE GOULDING Easy Lover

10. ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

9. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Czasami Warto

8. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Adrenalina

7. BEMY 6 Seconds

6. GEORGE EZRA Green Green Grass

5. TAI VERDES Sheluvme

4. HARRY STYLES Late Night Talking

3. DODA Melodia Ta

2. SARA JAMES Taka Sama

1. MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.