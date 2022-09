2 września obchodzimy Dzień Dużego Rozmiaru, który jest nieformalnym świętem osób plus size, czyli tych o nieco większych rozmiarach od przeciętnej populacji. Ale jak odróżnić puszyste krągłości od nadmiernej otyłości? I kiedy nasza nadwaga przechodzi w chorobliwą otyłość? Te pytania są bardzo ważne, bo jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia otyłość dotyczy już miliarda ludzi na świecie – choruje na nią 650 mln dorosłych, 340 mln nastolatków i 39 mln dzieci. Liczby te ciągle rosną: w ciągu czterech dekad począwszy od 1975 roku częstotliwość występowania otyłości zwiększyła się aż trzykrotnie. WHO podaje także, że do 2025 roku aż 167 mln osób będzie cierpiało z powodu problemów zdrowotnych związanych z otyłością i nadwagą. Jak więc uniknąć nadmiernej otyłości? Jak ją leczyć i gdzie można z nią walczyć w naszym regionie. M.in. na ten temat będziemy rozmawiać z naszymi specjalistami – Joanną Dzyganowicz, Honoratą Bojar i dr. Mirosławem Czyżakiem.