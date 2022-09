Z nowym modułem przedszkolnym w nowy rok szkolny wkraczają Krzeszyce. Do tej pory przedszkolaki korzystały z małego obiektu i dodatkowo z pomieszczeń szkoły. Teraz, po dobudowaniu do placówki nowego modułu, przedszkolaki będą mieć pomieszczenia dostosowane wyłącznie do swoich potrzeb. – O rozbudowie przedszkola mówiło się od ponad 20 lat – mówi Stanisław Peczkajtis, wójt Krzeszyc.

Dodatkowo obok przedszkola wybudowano przestronny parking, który poprawi bezpieczeństwo w sąsiedztwie placówki.