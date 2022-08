Szczyt sezonu turystycznego już za nami. Choć prawdziwi turyści korzystają z oferty przez niemal cały rok, to jednak przyszedł czas na sezonowe podsumowania. Pszczew to miejscowość, która turystom oferuje wiele, a ci chętnie do tej miejscowości przyjeżdżają. – Bezwzględnie był to dobry rok dla gestorów ruchu turystycznego, a złożyło się na to kilka czynników – mówi Józef Piotrowski, wójt Pszczewa.

Józef Piotrowski podkreśla, że niepokojące są fakty obniżania się poziomu wód w niektórych jeziorach, co może odwracać uwagę turystów od wypoczynku nad nimi.