Studenci medycyny spędzają wakacje bardzo aktywnie zawodowo. We wrześniu rusza Uniwersytet Letni dla żaków studiujących na kierunku medycznym. W warsztatach tematycznych z praktykami mogą uczestniczyć studenci od pierwszego roku do szóstego roku studiów. Do Zielonej Góry przyjadą także żacy z innych uczelni w Polsce. Uniwersytet Letni zostanie zorganizowany po raz pierwszy.