Zaplanowane zostały prace rewitalizacyjne w centrum Sulęcina. Co ciekawe, obejmują one także dużą modernizację w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. – Przypominam, że rewitalizacja to pojęcie szerokie, które obejmuje nie tylko remont, ale również zmianę funkcji niektórych miejsc i obiektów oraz tchnięcie w nich nowego ducha – mówi Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina.

Na ten cel samorząd Sulęcina otrzymał 8,5 miliona złotych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.