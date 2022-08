Konkordat jest archaizmem i powinien być jednostronnie przez Polskę wypowiedziany – powiedział poseł KO Sławomir Nitras podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Jego zdaniem, prawa gwarantuje konstytucja, a przywileje Kościoła katolickiego są „nienależne”.

O tym „Jak powinny wyglądać relacje państwo-Kościół w XXI wieku?” rozmawiano podczas niedzielnego panelu w Olsztynie. Prowadząca dyskusję Aleksandra Pawlicka – przedstawiając posła KO – powiedziała, że jest on autorem alternatywnego tytułu tej debaty, który brzmi „opiłowywanie katolików”.

Nawiązała w ten sposób do słów Nitrasa podczas ubiegłorocznej edycji Campusu, które odbiły się szerokim echem. Chodziło o jego wypowiedź o przywilejach Kościoła, które można by – jak mówił – „opiłować” i ukarać Kościół za sojusz z władzą odebraniem pewnych przywilejów.

Nitras mówił tym razem, że na początku lat 90., gdy zawierano konkordat ze Stolicą Apostolską, była zupełnie inna atmosfera niż dzisiaj. Przypomniał, że państwo odcinało się wówczas od przeszłości komunizmu i gwarantowało katolikom po latach prześladowań, prawa i wolność religijną. Jak stwierdził, dzisiaj jest to archaizm, bo każdy ma w Polsce takie prawa.

W ocenie posła KO, archaizmem są również pewne przywileje finansowe i prawne Kościoła katolickiego. Porównał je do kości ogonowej, „którą nie wiadomo po co mamy, bo nie mamy już ogona”. „My mamy z jakimś państwem watykańskim ustalać, jakie są dni wolne w Polsce?!” – pytał, zwracając się do uczestników Campusu.

Jak mówił, nie jest potrzebne gwarantowanie w umowie z Watykanem m.in. tego, że każda niedziela jest wolna. „My mamy już takich polityków w Polsce, którzy mówią, że piątki mają być wolne” – zauważył.

Poseł zastrzegł, że nie jest „wojującym antykatolikiem”. Deklarował, że jest katolikiem i może nie chodzi do kościoła, ale codziennie się modli rano i wieczorem. „Ale ja zawsze widziałem w Kościele pewien autorytet, pewną moralną postawę. Ja jej nie widzę” – stwierdził, dodając, że m.in. konkordat popsuł te relacje.

„Uważam, że w Polsce konkordat jest archaizmem i powinien być jednostronnie przez Polskę wypowiedziany. Bo tam wszystko jest w konstytucji; prawa są gwarantowane w konstytucji, a przywileje są po prostu nienależne, żeby nie powiedzieć, że są do opiłowania” – oświadczył Nitras.