Dużymi krokami zbliża się rewanżowe spotkanie Moje Bermudy Stal Gorzów – For Nature Solution Apator Toruń w ćwierćfinale play-off PGE Ekstraligi. Chwalony za występ na Motoarenie Wiktor Jasiński z optymizmem podchodzi do niedzielnego meczu i pieczołowicie przygotowuje się na treningach do startu.

Przypomnijmy, torunianie przyjadą do Gorzowa z dwupunktową zaliczką z pierwszego meczu. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.15 relacja na naszej antnie.