Dziś w zestawie premier nowe nagrania zaprezentują Sophie And The Giants, Sam Ryder, lubuska formacja Latarnik, Liber i InoRos oraz Patrycja Markowska z Robertem Gawliśnkim.

PATRYCJA MARKOWSKA; ROBERT GAWLIŃSKI Aż Do Rana

’Aż Do Rana’ to piosenka pochodząca z ostatniego albumu Patrycji Markowskiej 'Wilczy Pęd’. W wersji płytowej utwór jest balladą zaaranżowaną z kwartetem smyczkowym, ale piosenka doczekała się właśnie swojej radiowej wersji oraz oryginalnego klipu. Skąd pomysł na ten duet?

– Mój kochany Lennon (tak nazywam Roberta), zadzwonił do mnie i zapytał, czy chcę jego kawałek na nową płytę. Jestem jego wielką fanką, więc na początku wręcz wstydziłam się z nim rozmawiać (śmiech), ale bardzo szybko przełamaliśmy lody. Zaproponowałam Robertowi, abyśmy razem napisali tekst i razem zaśpiewali. Uwielbiam takie bezpretensjonalne, ponadczasowe utwory bez napinki, a ten duet to spełnienie mojego skrytego marzenia! – komentuje Patrycja.

Patrycja miała okazję nie raz stanąć z Robertem na scenie, ale artyści spotykają się też poza nią. Z takich właśnie spotkań powstał materiał do liryc video. Producentami muzycznymi piosenki na płycie jest Mariusz Obijalski i Maciej Wasio, którzy nadali jej balladowy, beatles-owski charakter. Wersję radiową stworzył Marcin Limek i zdecydowanie różni się ona od oryginalnej wersji. Jest folkowo, letnio i hippisowsko. Autorem muzyki jest Robert Gawliński i Mariusz Obijalski.

LIBER; INOROS Wolny Dzień

Koniec tygodnia zawsze nam się kojarzy z piątkiem, kiedy to zaczyna się weekend. Twórcy hitu 'Piątunio’ witają z nowością 'Wolny Dzień’. Gościnnie w teledysku pojawia się Adam Małysz!!!

W teledysku możemy zobaczyć jak Liber z wokalistą InoRos, z Kamilem Kowalcze oddają swoje pierwsze skoki z telemarkiem. Skoki są wykonywane pod okiem obecnie dyrektora polskiego związku narciarskiego – Adama Małysza. Liber niedawno miał okazję poznać legendę podczas urlopu w Chorwacji.

Teledysk został nakręcony na plaży Krubin w okolicy Ciechanowa oraz nieopodal Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie.

LATARNIK Nieogar

LATARNIK to grupa przyjaciół. Każdy ma instrument i życiowy bagaż. W piosenkach niczym w snopie światła pokazujemy nasze sztormy i spokojne, bezpieczne przystanie. Grupa chce rzucić nowe światło na energię w muzyce. To nowa lubuska formacja, która zbiera materiał na debiutancki krążek.

SAM RYDER Somebody

Sam Ryder wraca z nowym singlem zatytułowanym 'Somebody’, w którym łączą się soulowe brzmienia i słoneczne popowe dźwięki, oddając klimat wakacyjnej miłości.

– Pamiętaj, jest ktoś, kogo TY inspirujesz – opowiada o nowej piosence wokalista. – Cała życzliwość, pozytywna energia i radość, której doświadczyliśmy w tym roku. Ostatecznie chodzi o radość z dawania miłości i doświadczania jej.

’Somebody’ to kolejny rozdział w ciągle rozwijającej się muzycznej podróży Sama, po tym jak ogłosił trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, gdzie prezentować będzie materiał z nadchodzącego debiutanckiego albumu. Nim kariera Rydera nabrała rozpędu, ten urodzony showman spędził ponad dekadę, szlifując swoje umiejętności w pubach i klubach, śpiewając w różnych zespołach, jednocześnie pracując jako kierowca furgonetki. Sukces zapewnił mu utwór 'Space Man’, który zaprezentował na konkursie Eurowizji czy podczas platynowego jubileuszu królowej. „Space Man” dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy przebojów, stając się najwyżej notowaną eurowizyjną piosenką w ciągu ostatnich 25 lat. Singiel rozszedł się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy.

Wokalista z Essex dał się poznać w trakcie lockdownu, kiedy jego filmiki na TikToku wzbudziły zainteresowanie takich gwiazd, jak Alicia Keys, David Guetta, Justin Bieber i Sia. Od tej pory Sam Ryder zgromadził 13 milionów followersów i ma 106 milionów polubień na platformie. Tym samym był w 2021 roku jednym z najpopularniejszych brytyjskich artystów na TikToku.

SOPHIE AND THE GIANTS We Own The Night

Nowy singiel 'We Own The Night’ zdominuje parkiet i dopełni migające neony ostatnich letnich nocy.

’We Own The Night’ prezentuje błogą atmosferę, która towarzyszy nam, gdy ludzi łączy moc muzyki. Sophie and the Giants rozkoszują się tą magiczną chwilą. — To piosenka o spędzaniu niezapomnianych wieczorów z przyjaciółmi. O chwilach, w których nie liczy się nic innego — wyjaśnia Sophie. — To czysty hedonizm! Czas zapomnieć o rzeczywistości przez jedną noc.

Nowy utwór wyznacza ewolucję Sophie and the Giants od zespołu do solowego projektu. Sophie Scott zapowiedziała właśnie kameralny koncert w Londynie, który odbędzie się tuż przed jej europejską trasą.

’We Own The Night’ jest następstwem kwietniowej współpracy Sophie z niemieckim DJ-em Purple Disco Machine, 'In The Dark’. Natychmiastowy klasyk disco podbił europejskie listy przebojów i jest stałym elementem wszystkich imprez i najważniejszych playlist. Do tej pory utwór zebrał 100 milionów streamów. Ich drugi wspólnie napisany utwór był kontynuacją hitu Sophie i Purple Disco Machine z 2020 roku, 'Hypnotized’, który liczy już ponad 350 milionów streamów.

Rzadka umiejętność nawiązania natychmiastowego kontaktu z widownią, połączona z talentem do pisania piosenek oraz charakterystycznym wokalem Sophie, zachwycają publikę od 2018 roku. Seria ostatnich remiksów pomogła ugruntować miejsce Sophie w sercu obecnej kultury klubowej.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.