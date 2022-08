Dziś z niefartem Tom Grennan, YouNotUs z Bryską, DNCE, ENEJ, Imagine Dragons, piosenek tych Artystów już w tym notowaniu nie usłyszycie. Mamy za to 5 nowych nagrań, najlepszy debiut odnotował Tai Verdes!

40. FEEL 7 Stan

39. PANIC! AT THE DISCO Viva Las Vengeance

38. STAN ZAPALNY Ego

37. DAWID KWIATKOWSKI Co Z Nami Będzie

36. ANIELI Przesilenie

35. KAŚKA SOCHACKA Spaleni Słońcem

34. SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

33. NATALIA SZROEDER; DARIA ZAWIAŁOW Czyj Sen Dziś Śnisz

32. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jeśli Tylko Teraz

31. MATEUSZ ZIÓŁKO Vis-à-Vis

30. AVA MAX Maybe You’re The Problem

29. BEATA KOZIDRAK Frajer

28. RICHARD MARX Same Heartbreak Different Day

27. CAMILA CABELLO; ED SHEERAN Bam Bam

26. JOHN LEGEND; SAWEETIE All She Wanna Do

25. DAWID PODSIADŁO Post

24. CARLY RAE JEPSEN Beach House

23. HRVY I Wish I Could Hate You

22. MARGARET Niespokojne Morze

21. C. HARRIS; J. TIMBERLAKE; HALSEY; PHARRELL Stay With Me

20. ELLIE GOULDING Easy Lover

19. TAI VERDES Sheluvme

18. WILKI Podzielony Świat

17. DUNCAN LAURENCE Electric Life

16. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Jest Nas Więcej

15. PIOTR ZIOŁA Błysk

14. KAMIL BEDNAREK Z Życia Jak Najwięcej

13. MICHAEL PATRICK KELLY; REA GARVEY Best Bad Friend

12. HARRY STYLES Late Night Talking

11. SOFI TUKKER Summer In New York

10. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Czasami Warto

9. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Adrenalina

8. ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

7. SARA JAMES Taka Sama

6. KOMODO; ROXIE Alone

5. DODA Melodia Ta

4. MANESKIN Supermodel

3. BEMY 6 Seconds

2. MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

1. GEORGE EZRA Green Green Grass

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.