Na miesiąc przed rozpoczęciem rywalizacji w Energa Basket Lidze koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra pokonali na wyjeździe w meczu sparingowym Stal Ostrów Wielkopolski 79-78.

Dla zielonogórzan to był pierwszy mecz kontrolny przed nowym sezonem. Zwycięstwo goście zgarnęli w ostatniej akcji meczu.

– Myślę że był na pewno ciekawy, było dużo błędów ale wiadomo to dopiero początek sezonu. Bardzo dobrze biegaliśmy co nam dało dużo łatwych punktów w szybkim ataku. Musimy jeszcze popracować nad obroną i zgrać się ale to na spokojnie przyjdzie z czasem. W ostatniej akcji stali próbowałem zablokować rzut, ostatecznie wystarczyło przeszkodzić. Widzę że Przemek Żołnierewicz zbiera piłkę to od razu biegnę do kontry, żeby była możliwość łatwych punktów na wygraną, dostałem piłkę, wybiłem się obrońca nie miał możliwości już zablokowania czy nawet faulu. Ta wygrana była dla mnie bardzo ważna ponieważ mecz odbywał się w rocznicę śmierci mojego taty, więc takie zakończenie mnie bardzo uszczęśliwiło. – powiedział dla mediów klubowych zawodnik Zastalu Jan Wójcik.