Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra mimo, że nie byli faworytami, to pewnie wygrali z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 55-35 w pierwszym meczu półfinału eWinner pierwszej ligi.

Zaczęło się od remisu. Niespodzianka mała w biegu juniorskim, bo Falubaz wygrał 4-2, a dwa punkty zdobył świetny junior, jeden z liderów Polonii Wiktor Przyjemski. Po pierwszej serii startów Falubaz wyglądał jednak lepiej zasłużenie prowadził 16-8, po wygranej 5-1 i 4-2.

Druga seria to dwa remisy i w biegu siódmym wygrana gospodarzy 4-2. A Wiktor Przyjemski przyjechał ostatni i na razie zawodził, zaś Falubaz prowadził wówczas dziesięcioma punktami 26-16.

Fatalną kraksę mieliśmy w ósmej gonitwie. W niej starli się Adrian Miedziński i Max Fricke. Obaj na wyjeździe z drugiego łuku uderzyli w bandę, po wcześniejszym wjechaniu w siebie, a winnym całej sytuacji, zdaniem sędziów, był Miedziński. Zresztą to on mocno ucierpiał w tym starciu, na tyle, że karetka zabrała go do zielonogórskiego szpitala. W powtórce bez Miedzińskiego 4-2 dla Falubazu, a „trójkę” przywiózł Max Fricke.

Trzecia seria startów była pechowa, bo po upadku Miedzińskiego wyścig dziewiąty także się dłużył. Sędzia przedłużał rozpoczęcie startu, bowiem kibice Falubazu używali rac, a dym, który się z nich unosił utrudniał widoczność. Na szczęście po chwili można było mecz wznowić, i po raz kolejny gospodarze wygrali 4-2. Tymczasem na koniec tej serii, to 4-2 dla Polonii , która pierwszą drużynową wygraną w meczu. Przy okazji upadł Rohan Tungate po starciu z Wiktorem Przyjemskim. Chwilę leżał, ale wstał o własnych siłach. W całym meczu było 36-24 dla Falubazu.

Przed biegami nominowanymi gospodarze nadal mieli sporą przewagę, było 45-33.

Wyścig czternasty to podwójna wygrana Falubazu, trzeci był zawodzący dziś junior Polonii Wiktor Przyjemki. Trzy punkty dowiózł Protasiewicz, dwa Buczkowski. 5-1 także w biegu piętnastym. Najszybsi byli odpowiednio Fricke i Tungate. Finalnie Falubaz wygrał 55-35!

Po meczu protest złożyła Polonia Bydgoszcz. Chodziło o motocykl Maxa Fricke’a, których jej zdaniem był nieregulaminowy. Po kilkudziesięciu minutach jury meczu odrzuciło protest i wynik pozostał bez zmian.

Punkty:

Stelmet Falubaz Zielona Góra: Antoni Mencel 3+1, Jan Kvech 5+2, Maksym Borowiak7, Piotr Protasiewicz 9+2, Krzysztof Buczkowski 10, Rohan Tungate 10+1. Max Fricke 11

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: Przemysław Konieczny 0, Adrian Miedziński 1, Oleg Michaiłow 2, Daniel Jeleniewski 4, Wiktor Przyjemski 6, Matej Zagar 8 Kenneth Bjerre 14.