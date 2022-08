168 osób oddało krew podczas akcji pod hasłem „Zjednoczeni Krwią”. To inicjatywa zapoczątkowana przez służby mundurowe. Drogocenny płyn w Zielonej Górze oddali policjanci, strażacy, pogranicznicy, wojskowi i przedstawiciele innych jednostek mundurowych. Jak podają organizatorzy wczoraj udało się zebrać ponad 75 litrów krwi. Kto może oddawać krew a kiedy jest to niemożliwe? Dlaczego warto dzielić się krwią? To pytania do naszych ekspertów. W drugiej części audycji powiemy także o fundacji Akaal z Zielonej Góry, która pomaga osobom chorującym na nowotwory.