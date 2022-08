KS BIF Projekt Lokomotiv Czerwieńsk Floorball Club – to zespół unihokeja, który po sezonie 2021/22 opuścił szeregi ekstraligi. W drużynie nastąpiło kilka zmian. Nowym szkoleniowcem jest Bartłomiej Fliegner, który zastąpił Marcina Karaszewskiego. Zespół pod wodzą nowego trenera rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w czerwcu. W okresie przygotowawczym do ligi planowane są sparingi z Absolwentem Siedlec, a także udział w Pucharze Polski w Łochowie. I Liga startuje pod koniec września. – Naszym celem jest awans do ekstraligi – mówi nowy szkoleniowiec Lokomotivu: