Najwięcej czternastych emerytur wypłacono dotąd w województwie mazowieckim a najmniej w województwie lubuskim – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na Mazowszu dodatkowe świadczenie otrzymało 184,2 tys. osób, w Lubuskiem – 14 tys.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadają 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

„Wypłaty czternastych świadczeń przebiegają sprawnie, pierwsi seniorzy już mają dodatkowe środki na swoich kontach. W sumie +czternastki+ otrzymało dziś niemal 1,8 mln seniorów. Większość z nich, ponad 1,2 mln osób, środki miało przelane na konto bankowe, natomiast pozostali swoje świadczenia otrzymują za pośrednictwem poczty” – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podkreśliła, że dodatkowe świadczenia to ważny element polityki senioralnej. „Bez względu na sytuację geopolityczną nasz rząd nie zrezygnuje ze wspierania seniorów, również w wymiarze finansowym. Kontynuujemy wprowadzone przez nas programy społeczne i w miarę możliwości będziemy to wsparcie rozwijać. Chcemy zapewnić seniorom spokojną i bezpieczną jesień życia. To obowiązek, z którego nadal będziemy się wywiązywać” – zapewniła minister Maląg.

Z danych MRiPS wynika, że w czwartek najwięcej czternastek wypłacono w województwie mazowieckim. Świadczenie otrzymało tu 184,2 tys. osób na łączną kwotę 217,2 mln zł. Na Mazowszu czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymało 131,6 tys. uprawnionych. Na drugim miejscu znalazło się województwo wielkopolskie – 173 tys. wypłaconych świadczeń na kwotę 203,6 mln zł, 123,3 tys. było w pełnej wysokości. Na trzecim miejscu jest województwo śląskie. Wypłacono tu 174,2 tys. czternastek na kwotę 200 mln zł. 119 tys. emerytów na Śląsku otrzymało czternastkę w pełnej wysokości.

Najmniej czternastych emerytur wypłacono w województwie lubuskim. Dodatkowe świadczenie otrzymało w tym regionie blisko 14 tys. osób na łączną kwotę 16,7 mln zł. W Lubuskiem świadczenie w pełnej wysokości otrzymało ponad 10 tys. emerytów i rencistów.

Czternasta emerytura na rękę wynosi 1217,98 zł. Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.