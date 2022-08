W małej miejscowości Głogusz koło Sulechowa stare instrumenty odzyskują swoja dawną świetność. Organmistrz Adam Olejnik uprawia zawód wymagający nie tylko specyficznych zdolności i umiejętności, ale także miłości. Każde ograny, pozytyw czy fisharmonia mają swoją historię, którą trzeba z pietyzmem poznać, aby w restauracji i rekonstrukcji części instrumentu nawiązać do dawnego brzmienia i wyglądu, nie zmieniając jego historycznych cech. Instrument trzeba po prosu zrozumieć. Przy okazji jest to niezła lekcja historii.

Od pewnego czasu zespół Pana Adama realizuje projekt restauracji zabytkowych organów Bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Tamtejsza polska parafia uzyskała pomoc Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika, który ogłosił stosowny konkurs na realizację tego wyjątkowego, biorąc pod uwagę kontekst historyczny i kulturowy, zadania. Na ziemię lubuską z Wilna najpierw przyjechały piszczałki, a ich restauracja właśnie dobiega końca. Niebawem dotrą dalsze części organów.

Z instrumentem łączy się też ściśle los Witalija Czyżewskiego i jego rodziny, który od początku prac we Lwowie i Głoguszu uczestniczy w pracach zespołu. Jest urodzonym w Estonii Ukraińcem, którego polskie korzenie sięgają przedwojennego Lwowa. Miłość do organów realizowana między innymi muzyczną aktywnością w polskiej parafii pw. Św. Antoniego we Lwowie, uczyniła z niego nie tylko wysokiej klasy fachowca w tej branży i organistę, ale co najważniejsze pozwoliła poczuć się Polakiem. W ten sposób długa historia lwowskich katedralnych organów wzbogaciła się o nowe wątki.

Podczas nagrań do reportażu.