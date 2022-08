Warto widzieć w historii Polski po 45 roku wiszące nad nią zmory kolejnych iluzji. Pierwszą była Jałta i wiara durnych aliantów w stalinowską demokrację. No może nie durnych, ale cynicznych. Stalin im ten kit wcisnął, a oni uwierzyli lub „uwierzyli”. Stalin i demokracja? To się nie mogło ziścić.

Drugą iluzję do Polski zaimplementował z sowietów rzeczony Stalin. Wierzył, że Rosja może wygrać z Zachodem, a Gułag i czystki etniczne pozwolą prześcignąć gospodarki demokratyczne. W imię tej iluzji sprowadził do Polski agenturę, która tą iluzję miała wszczepić w umysły Polaków. I wbrew powszechnemu sądu, ważniejsza od agentury siłowej, była agentura intelektualna. Opanowała polskie uniwersytety i zaraziła Polską rakiem marksizmu i jego kolejnych odmian. Chodziło bowiem o zniszczenie prawdy jako zasady obowiązującej na uniwersytetach. Do dzisiaj na polskich uniwersytetach zamiast prawdy promuje się rozmaite iluzje.

Iluzja wyższości komunizmu nad kapitalizmem była potrzebna, aby okraść Polaków z własności i aby zagrabiony przez państwo majątek żyjący w iluzji Polacy uznali za swój. No i uznali. Tymczasem już Gomułka dostrzegł złudność iluzji, kiedy zabrakło w kraju nieomal wszystkiego, ale potomkowie stalinowskiej marksistowskiej intelektualnej agentury, doprawili Gomułce mordę antysemity i wysłali go na szczaw. W Moskwie też po śmierci Stalina towarzysze dostrzegli rysy na sowieckiej iluzji i wymyślili dla Polski Gierka, aby za zachodnie kredyty kontynuował iluzję wyższości demokracji socjalistycznej nad demokracją bez dodatkowych przymiotników. Po paru latach od gierkowskiej iluzji II Polski zaczął odpadać tynk. No i był sierpień 80.

Pojawili się doradcy od iluzji. Z Warszawy. Stworzyli iluzję Solidarności, ruchu społecznego, który wszystko może. Stworzyć proletariacką gospodarkę i wyzwolić Polaków od Moskali. Obalić komunę Komisjami Koordynacyjnymi, postulatami, strajkami, ogólnopolskim ruchem związkowym. A kiedy gospodarka zaczęła dramatycznie walić się. Generał w ciemnych okularach popadł w iluzję, że jak to cale towarzystwo weźmie za pysk, jednych do kryminału, innych na emigrację a z innymi do okrągłego stołu, to stworzy hybrydę czegoś co jest z jednej strony społeczne i demokratyczne a z drugiej monopartyjne i promoskiewskie.

Kiedy i ten plan nie wypalił, pojawił się plan B, czyli Rockefeller, mający w Polsce twarz Balcerowicza, niezbyt ogarniętego ekonomisty i Okrągły Stół, który był nad wyraz kanciasty. I wmówiono nam, że można zbudować kapitalizm bez kapitału, na składanych polowych łóżkach.

Opowieść o iluzjach można ciągnąć dalej, bo w nich raz Niemcy, a innym razem Rosjanie mieli być naszymi przyjaciółmi. Demokracja miała nam dać dobrobyt, a politycy mieli o nasz interes dbać bardziej jak o swój. Unia Europejska miała być solidarna i wspierać Polskę.

Większość Polaków wciąż wierzy w iluzje. To dlatego Jurek uchodzi za darczyńcę, Baśka za artystkę, Donald za Polaka, Władek za opozycjonistę…. A końca tych iluzji jak nie widać, tak nie widać. Zbiór nieskończony.