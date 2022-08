Wspólnie trenują i pokonują długie dystanse na rowerze.

„FZ Pojechani” – czyli grupa zapaleńców z Zielonej Góry regularnie spotyka się na wspólnych rowerowych treningach. Jak mówią – rower jest dla nich formą rekreacji, ale także oderwania się od rzeczywistości. W grupie są zarówno mężczyźni jak i kobiety, których łączy wspólna pasja, czyli rower.

Założycielem grupy „FZ Pojechani” jest Jarosław Majewski z Zielonej Góry, który rowerem jeździ od 15 lat. – Jest to pasja, która motywuje mnie do bycia lepszym w tej dziedzinie – podkreśla rowerzysta:

Urszula Lewandowska swoją przygodę z dwoma kółkami zaczęła cztery lata temu za namową męża, który kupił jej rower w prezencie. Zielonogórzanka podkreśla, że nie wyobraża sobie inne formy aktywności w wolnym czasie:

Michał Lewandowski swoją przygodę z rowerem rozpoczął dzięki kolegom z pracy, którzy zachęcili go do wspólnych treningów. Zaczęło się od kilkunastokilometrowych dystansów, a obecnie najdłuższa trasa jaką pokonał zielonogórzanin to 210 kilometrów rajdu wokół Tatr:

Grupa „FZ Pojechani” ma swoją stronę na Facebooku na której relacjonują wszystkie wspólne wyjazdy.