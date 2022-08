Prawie setka seniorów spotkała się dzisiaj w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Zielonej Górze. Wszystko to w ramach imprezy integracyjnej pod hasłem „Aktywność to lepsze życie”. Zaproszenie do Zielonej Góry przyjęli seniorzy ze Szczawna, z Turska, DPS-u na ulicy Słowackiego w Zielonej Górze oraz seniorzy z dziennego domu „Senior – Wigor.

Jak mówi dyrektorka DPS „Kombatant” w Zielonej Górze Wioleta Baziuk sport i aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku.

Dyrektor DPS-u w Tursku, Karolina Mierzejewska zwraca uwagę, że ważnym aspektem jest rywalizacja i dobra zabawa.

Dla seniorów przygotowano kilka konkurencji, m.in strzelanie z łuku i gra w kręgle.

Instruktor fitness Grażyna Wyczałkowska mówi, że ruch jest ważny na każdym etapie życia. Jej zdaniem przygodę ze sportem można rozpocząć na każdym etapie życia.

Posłuchaj: