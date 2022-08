Gmina Krzeszyce złożyła dwa wnioski do trzeciej edycji programu Polski Ład. Przypomnijmy, ta edycja kierowana była do gmin, na terenie których działały kiedyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. – Udało nam się uzyskać dofinansowanie do jednego, ale ważnego dla nas zadania – mówi Stanisław Peczkajtis, wójt Krzeszyc.

Samorząd Krzeszyc dostał jednak 2 miliony złotych na budowę drogi w Rudnicy. Warto też dodać, że w poprzedniej edycji gmina otrzymała z Polskiego Ładu 8,5 miliona na budowę kanalizacji. Powstanie ona na budującym się osiedlu przy ulicy Sportowej i Wojska Polskiego w Krzeszycach.