Piętnastu koszykarzy drugoligowego BC Swiss Krono Żary pojawiło się w poniedziałek na pierwszym treningu przed nowym sezonem. Kadra jest wyraźnie odmłodzona, zostało zaledwie kilku doświadczonych zawodników. No i jest nowy trener, Nikodem Sirijatowicz, który będzie pełnił funkcję grającego szkoleniowca.

Jak przyznaje 28-latek mimo, że nie ma doświadczenia jako trener to chętnie podjął się tego wyzwania:

Prezes klubu z Żar Tomasz Ostrowski potwierdza, że Nikodem Sirijatowicz ma świetny kontakt z drużyną, olbrzymią wiedzę i to są główne powody, dla których objął to stanowisko. Dodaje też, że celowo odmłodzili skład zostawiając tylko najbardziej doświadczonych bo – jak mówi – wracają do korzeni:

Jednym z doświadczonych koszykarzy, którzy zostali jest obrońca Jakub Der: