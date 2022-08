Krzysztof Fechner przejechał na rowerze cały kraj w 11 dni. W tym czasie pokonał 3600 km. Rajd dookoła Polski „Race Around Poland” ukończyło zaledwie 5 zawodników, w tym zielonogórzanin, który na co dzień jest kierowcą MZK. W zawodach wystartowało kilkanaście osób. Ukończenie rajdu dookoła Polski daje zielonogórzaninowi przepustkę do startu w najtrudniejszych zawodach na świecie w Stanach Zjednoczonych.

– Polska trasa była bardzo trudna, każdego dnia zawodnicy mieli do pokonania ponad 300 km, także po terenach górskich – mówi Krzysztof Fechner.

Ukończenie polskich zawodów umożliwia sportowcowi start w Race Across America, w jednym z najdłuższych, najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów ultrakolarskich na świecie. Trasa prowadzi przez 12 stanów, do pokonania jest 3000 mil, czyli około 4800 km. Na ukończenie dystansu jest 12 dni. – To duże wyzwanie także logistyczne – dodaje Fechner.

Zielonogórzanin szuka sponsorów, którzy pomogą mu zrealizować amerykańskie marzenie. Do tej pory trasę tę pokonał tylko jeden Polak, ultrakolarz Robert Siudziński.

Kolarze startujący w USA pokonują trasę od zachodniego do wschodniego wybrzeża, po drodze przekraczając kilka stref klimatycznych: od śródziemnomorskiej, przez pustynną i półpustynną aż po oceaniczną.