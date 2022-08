Już 5 lat trwa budowa nowej siedziby straży pożarnej w Żarach. Powstaje przy ulicy Zielonogórskiej i ma zastąpić mało funkcjonalną i przestarzałą siedzibę przy ulicy Serbskiej. Choć na budowie stale coś się dzieje, to jednak prace posuwają się wolno. Przyczyniło się do tego rozpisanie przetargu na budowę w kilku etapach, a nie w całości oraz minione już problemy z finansowaniem prac. – Na szczęście mamy to już za sobą i liczę, że dobrniemy wreszcie do końca prac – mówi mł. bryg. Mariusz Morawski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Do tego roku budowa inwestowana była przez państwo i wspierana przez samorządy gminne i powiatowy. W tym roku budowa została wpisana w ustawę rozwojową służb mundurowych i ma stałe źródło finansowania. Dlatego termin zakończenia nowej siedziby żarskich strażaków wyznaczono na rok 2025 i ma być on dotrzymany.