W naszym bukiecie letnich hitów nowe tytuły od Mateusza Ziółko, Beaty Kozidrak, Margaret, Johna Legenda z Saweetie i Tai’a Verdes’a!

MATEUSZ ZIÓŁKO Vis-à-Vis

Po świetnie przyjętym singlu 'Weź Mnie’ przyszedł czas na wakacyjną, świeżą odsłonę muzyczną Mateusza Ziółko.

Ten taneczny, pełen dynamiki oraz energetyczny singiel uprzyjemni Wam letnie, imprezowe wieczory. Do 'Vis-à-Vis’ w powstał klip, który jest historią o parze kochanków, napięciu oraz kryzysie między nimi. Fabuła zanurzona jest w lekko ironicznym, gangsterskim anturażu.

– Nie musisz tańczyć jak inni, żeby ich zrozumieć, nie musisz się bawić jak wszyscy, żeby poczuć życie. Po prostu stań vis-à-vis, naucz się choć kilku kroków, przyjmij choć jeden uśmiech a zobaczysz swoje odbicie w drugim człowieku. I niech się wszyscy gapią…potem już będzie tylko piękniej.

Za utwór odpowiedzialny jest duet HOTEL TORINO – Dominic Buczkowski – Wojtaszek oraz Patryk Kumór, mają swoim koncie wiele hitów na polskim rynku muzycznym.

MARGARET Niespokojne Morze

’Niespokojne Morze’ to najnowszy singiel Margaret, do którego powstał enigmatyczny i pełen napięcia teledysk.

Po świetnie przyjętych 'Cry in My Gucci’ i 'Vinie’, Margaret nie zwalnia tempa i z każdym nowym singlem udowadnia, że jest jedną z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych Artystek na rodzimej scenie muzycznej.

’Niespokojne Morze’ opowiada smutną historię, w której będąc w relacji z drugą osobą, bohaterkę otaczają 'czarne wody’. To tajemniczy obraz ciemnych barw i 'muzyczna kraina, w której nigdy jeszcze nie byłam’ – zapewnia Artystka. Za produkcję singla odpowiada partner Margaret – Kacezet.

BEATA KOZIDRAK Frajer

Królowa ponownie zabiera nas na parkiet. 'Frajer’ to taneczna propozycja od Beaty przygotowana specjalnie na występ, na głównej scenie FEST Festivalu. Wokalistka wystąpiła tego samego dnia co The Chainsmokers, Sokół czy Rudimental.

Podczas koncertu w Parku Śląskim został zarejestrowany teledysk do utworu. W klipie zostaną także użyte relacje video z mediów społecznościowych – każdy uczestnik festiwalu może więc stać się częścią nowego projektu artystki!

– Kim jest dla mnie frajer? To ten, który zadaje ból, myśląc wtedy tylko o sobie – mówi o tekście piosenki Beata.

Nowy singiel jest kolejną zapowiedzią czwartego, studyjnego albumu, który Beata szlifuje w studio z Arkiem Koperą i Mariuszem Obijalskim (sanah, Fisz Emade). Niedawno Forbes Magazine uplasował Beatę w TOP 20 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w mediach tradycyjnych i społecznościowych w 2022 roku.

JOHN LEGEND; SAWEETIE All She Wanna Do

Dwunastokrotny zdobywca nagrody Grammy, John Legend, ogłasił nadejście wyczekiwanego, ósmego albumu studyjnego 'Legend’, który ukaże się 9 września. Wydawnictwo promuje nowy singiel 'All She Wanna Do’ z gościnnym udziałem Saweetie.

Nadchodzący projekt wyprodukowany przez Johna i producenta/tekściarza Ryana Teddera (Beyoncé, Adele) to tętniący życiem podwójny album, przesycony zmysłowością i radością.

Na 'Legend’ muzyk po raz pierwszy oficjalnie wykorzystał znaczenie swojego nazwiska w całej znakomitej karierze. — Do tej pory nigdy nie używałem mojego nazwiska jako tytułu albumu – mówi artysta. — Musiałem na to zapracować, aby sprostać temu moją muzyką. Jestem dumny z tego, kim jestem, jestem pewny tego, co stworzyłem, i zamierzam to ogłosić światu.

28 czerwca 2022 r. John wystąpił w krakowskiej TAURON Arenie.

TAI VERDES Sheluvme

– 'sheluvme’ to piosenka, którą napisałem o mojej najlepszej przyjaciółce. Myślę, że to naprawdę piękne, jak na wszystkie te różne sposoby może mi przypominać o tym, co ta osoba dla mnie znaczy. Nawet jeśli piosenka ma tylko 2 minuty i 31 sekund i nie jest w stanie w pełni uchwycić wszystkich moich emocji – mówi Tai.

Wydanie tego singla następuje po pełnym wydarzeń roku, który obejmował jego pierwszą w historii trasę po Stanach Zjednoczonych, występ w finale sezonu American Idol oraz występy na kultowych festiwalach. Tai nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia – w lipcu zabrał trasę HDTV Tour do Australii. Ponadto zagościł na kilku festiwalach muzycznych, w tym na Lollapalloozie w Paryżu (16 lipca) czy na Leeds Festival (28 sierpnia).

Na początku pandemii COVID-19 piosenkarz i autor tekstów Tai Verdes był jednym z pracowników w sklepie Verizon Wireless. Teraz jego piosenki zajmują pierwsze miejsca na listach przebojów, a sam Tai znalazł się na 1. miejscu listy Emerging Artist Chart. Piosenka 'A-O-K’ (12. miejsce w radiu Top 40 Pop, 34. na liście Billboardu) pochodzi z uznanego przez krytyków debiutanckiego albumu 'TV’, który został wydany dokładnie rok temu, 20 maja, i zadebiutował na 3. miejscu Billboard Heatseekers oraz na 5. miejscu listy debiutanckich albumów Spotify.

Po opublikowaniu serii filmików na TikToku przełomowy singiel 'Stuck In The Middle’ osiągnął 1. miejsce na amerykańskiej liście viralowej Spotify i od tego czasu zgromadził ponad 120 milionów streamów i ponad 3,5 miliona nagrań obejrzanych ponad 3 miliardy razy od czasu wydania utworu pod koniec maja 2020 roku.

