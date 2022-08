Sezon w PGE Ekstralidze wchodzi w decydującą fazę. Przed Stalą Gorzów najważniejsze mecze sezonu. Gorzowianie podejdą jednak do pierwszej rundy play – off w osłabieniu. W pojedynku z For Nature Solutions Apator Toruń– Moje Bermudy Stal Gorzów wystąpi bez Martina Vaculika. Słowak nie traci jednak optymizmu i ma nadzieję, że do rewanżu zdąży wyleczyć kontuzję łopatki i zobaczymy Go w Gorzowie w pojedynku z toruńskimi Aniołami.

Vaculik wierzy w dobry występ swojej drużyny w niedzielę w Toruniu.

Pojedynek For Nature Solutions Apator Toruń – Moje Bermudy Stal Gorzów już w niedzielę o godzinie 18. Relacja na naszej antenie.

