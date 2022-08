Spada liczba adopcji. To niepokojący fakt zwłaszcza, że tendencję spadkową notujemy także w liczbie urodzeń. Potwierdzają to także dane Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie. – Dzieci czekających na adopcję jest wciąż sporo, a chętnych do zaadoptowania dziecka coraz mniej – mówi Magdalena Białowąs kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie.

Dodajmy, że ośrodki adopcyjne wychodzą naprzeciw potrzebom adopcyjnym i organizują choćby festyny, na których promuję ideę adopcji, wyjaśniają jej konsekwencje i wskazują drogę prawną. Ostatnio taki Polsko-Ukraiński Festyn Integracyjny odbył się w Gorzowie na polach golfowych.