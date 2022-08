Od 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę tak zwanych czternastych emerytur. Choć świadczenie przysługuje z urzędu to coraz częściej do ZUS docierają informacje o oszustach „na czternastkę”. Takie osoby odwiedzają seniorów w domu i oferują pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie w zamian za pieniądze. W ten sposób wyłudzają dane osobowe, które mogą posłużyć np. do zaciągnięcia kredytu.

Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, mówi, że środki trafią na konta Lubuszan w połowie przyszłego tygodnia. Jak dodaje, właśnie w tym czasie należy zachować szczególną ostrożność, by nie dać się oszukać:

Przed oszustami ostrzega także lubuska policja. Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaznacza, że zwłaszcza seniorzy powinni zachować ostrożność:

Dodajmy, że w sytuacji gdy podejrzewamy, że możemy być ofiarą oszusta, powinniśmy zgłosić się na policję.