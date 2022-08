Rozalia Dutczak z Trasy Zielona Góra wygrała drugi etap kolarskiego Sowiogórski Tour – Owl Mountains Tour, co dało jej drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. To dobry prognostyk przed szosowymi górskimi mistrzostwami Polski, które odbędą się za niespełna dwa tygodnie. A najlepsi lubuscy kolarze przygotowują się do mistrzostw Polski na zgrupowaniu. Mówi Leszek Dutczak – prezes Trasy Zielona Góra: